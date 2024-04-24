東方日報A1：硫化氫奪命　2工人葬身毒井

硫化氫毒沙井奪兩工人命！前晚深夜，6名外判工在沙田源禾遊樂場進行渠務工程，期間4人先後進入沙井清洗污水渠，詎料至近昨日凌晨，尾隨兩人乍聞強烈氣味覺「唔對路」，即時掉頭爬出沙井，惟首先進入的兩名男工，懷疑吸入有毒氣體硫化氫，昏迷倒臥4米深沙井，送院後俱告死亡，死裏逃生的兩男工同需送院。有消息指，當中3名工人疑為救被困同事而進入沙井，惟實際原因仍在調查。渠務署表示，按程序工人只從沙井外以高壓水喉洗渠，而毋須進入沙井，昨已暫停所有同類工程。勞福局表示，未來調查重點是「工友為何進入沙井」、並將在一、兩個月內發布新修訂的密閉空間安全指引。

現場為源禾路16號源禾遊樂場，據了解，前晚約11時，6名外判工人在上址進行污水渠清洗工程，其中李凱威（34歲）、姓郭（26歲）、姓黃（23歲）及姓葉（35歲）4名男工，先後進入約50厘米乘50厘米的井口。至近昨日凌晨零時許，較遲進井的黃及葉，因乍聞強烈不明氣味，慌忙爬出井外告知另外兩人並報案求助。

消防接報趕至，穿上安全裝備落沙井搜救，並於沙井約4米深位置，先後救出李、郭二人，惟他們獲救時已昏迷，沒有呼吸脈搏。救護員即場替他們施心外壓急救並送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜郭、李俱告死亡。至於黃、葉清醒，送院治理後情況穩定。執法人員圍封涉事沙井，勞工處派員到場探測沙井的氣體濃度，人員經初步調查後，相信工人吸入硫化氫出事，案件列「工業意外」，李、郭的死因有待驗屍確定。

有消息指出，事發時死者之一的李凱威，在地面呼喚郭男均沒有回應，由於懷疑他暈倒沙井遂落井救人，詎料自己瞬間亦昏倒井內。至於黃、葉未幾察覺有異，懷疑兩工友在沙井遇險，遂先後落井查看，豈料同告不適折返求助。不過，死者之一的郭男當時是否獨在沙井？李凱威以及黃、葉3人是否因救人而進入沙井，實際原因及經過仍有待調查。

渠務署表示，涉事工人由負責沙田區維修及建造工程定期合約的分判商所聘用，4名工人於源禾遊樂場進行污水渠清洗工程，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉進行清洗，而毋須進入沙井內工作。渠務署正調查肇事原因，同時配合勞工處及執法部門調查，並即時要求該承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查。

發展局局長甯漢豪表示，對於為何工人會進入沙井釀成今次事故，將會是調查方向之一。為審慎起見，除了已暫停涉事的渠務工程，當局亦會暫停所有同類清洗地底渠管的工程，以確保所有承建商及工人，明白有關工序。勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該沙井及附近範圍進行渠務工作，直至處方信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。勞福局局長孫玉菡昨晚指出，未來調查工作重點是「工友為何會進入沙井」，並表示將在一、兩個月內發布修訂後的密閉空間安全指引。

建造業總工會指出，今次意外地點於2006年亦發生同類工業意外，導致兩名工人身亡，質疑渠務署仍未吸取慘痛教訓，令悲劇再次重演。該會強烈要求當局對該宗致命工業意外展開深入調查，公開意外事件的調查報告，盡快檢討監管及執法上的漏洞，加強監管巡查工作。資料顯示，2006年8月1日，兩名姓張及姓黃（俱46歲）男工人，於上址沙井清理污水時，其中一人懷疑吸入沼氣昏迷，另一人拯救時亦中招，兩人送院俱告不治。

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