議員憂實習制度影響牙科畢業生　質疑改註冊要求屬僭建

香港多年來面對牙醫短缺的問題，截至2023年12月底，本港有2,876名註冊牙醫。有見及此，政府提出《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》，希望可引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，以紓緩人手問題。立法會審議相關條例草案委員會今（24日）召開會議，有議員關注引入實習制度將影響牙科畢業生，也有議員擔心較次的牙科醫院畢業生可能想來香港「重塑金身」。

政府指香港牙醫在公私營界別執業的比例估計約為1：3，但過去數年，公營界別的牙醫流失率明顯上升。在2022/23年度，醫院管理局的牙醫流失率達15.9%，而衞生署則達11.8%。草案旨在本地牙科畢業生和通過香港牙醫管理委員會許可試的牙醫以外，提供新途徑引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業；引入臨時註冊機制，要求本地牙科畢業生須經過一年實習，以及通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫須經過評核期；引入牙科輔助人員（包括牙科衞生員和牙科治療師）的法定註冊制度，並將其更名為牙科護理專業人員（牙專人員），以確立他們的專業地位。

根據草案，牙管會作為訂定牙醫註冊專業標準的法定監管機構，將負責指明實習和評核期4內須擔任的工作範圍。對於表現未如理想的本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫，建議賦權牙管會可延長其實習和評核期。由於政府早於2023年7月公布修訂條例的立法建議及盡早落實實習安排的計劃，政府指為免影響現正修讀牙醫學士課程最後一年的學生即將於2024年畢業的僱用情況，醫衞局計劃強制實習要求會適用於2025年及以後畢業的本地牙科畢業生。

本身為中醫師的議員陳永光表示，草案指申請有限度註冊及特別註冊的非本地培訓牙醫，需要有足夠和相關的全職臨床經驗，詢問何謂足夠、為何不訂立年限，又指有限度註冊和特別註冊牙醫轉為正式註冊仍需要過兩關，即需要僱傭機構證明在受僱期內作為牙醫服務令人滿意，但滿意與否含有主觀性，詢問當局如何把關工作，避免出現私相授受或刻意針對的情況。

醫務衞生局副局長李夏茵指工作經驗是否足夠由牙管會規定，正在商議之中，而臨床考試分為3部分，第3份的考試合格率偏高，認為測試十分重要，不過指如非本地牙醫本身很有經驗，牙管會也會視乎情況豁免。

議員林素蔚詢問引入非本地牙醫後會否擴大公營牙科服務範圍，如流動牙科車，又指現時很多人北上看牙，擔心修例之後引入非本地醫生會否高估需求。李認同公營牙科的預防性工作可以再到位，而本地仍有很多牙科基礎服務未到位，因此需要人手，又指隨着人口老化和基礎醫療建設，認為需求仍然很大。

議員鄧飛則指高質素的牙醫在內地有正式註冊，質疑他們有否需求來香港「由頭來過」，擔心2級及3級的牙科醫院畢業生可能想來香港「重塑金身」，擔心註冊制度是否能吸引高質素牙醫來港。

醫療衞生界議員林哲玄指全世界大部分牙科學院都沒有實習，而醫生畢業對市民而言最重要是勝任和安全，牙管會指現時有「迫切需要」展開實習安排，質疑為何突然間有迫切性，又指公營體系牙醫短缺，為何不增加公私營合作，稱過去香港沒有積極向基層市民提供公共牙科服務。另一議員林振昇也擔憂改變畢業註冊要求，是否屬於「僭建」要求。李回應指根據港大牙科學院的評估和業界反映，畢業牙科醫生在臨床經驗上仍有進步空間，希望牙科畢業生可以看到不同臨床個案，她指當局曾經思考過今屆畢業生是否需要有考核，但考慮到很多學生已經找到工作，可能對整體發展影響更大，又表示公私營合作需要在私營市場有空間，而且要考慮資源持續性，不過未來也不會排除協作的可能性。

另外，草案委員會一開始就草案應否設公聽會有爭議，委員會主席張宇人指現時新冠和流感情況嚴重，提議以書面形式收取公眾意見，但林哲玄指有牙醫學生想親自表達意見；陳永光也指條例為「大法例」，應有公聽會，但張宇人則指「諮詢搞幾日」，擔心人多傳染流感。而議員陳家珮和林素蔚也表示應讓市民有機會表達意見，最終張宇人同意以公聽會形式諮詢意見。