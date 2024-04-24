彭定康親種垂葉榕落葉光秃秃「無得救」　將於周六移除

灣仔一棵由前港督彭定康親手種植的垂葉榕，因健康狀況惡化引起潛在危險，將會移除。東網記者今日(24日)到場視察，發現康文署在樹幹貼出告示指，該樹雖無即時倒塌危險，但有潛在危險，為保障公眾安全，將於本周六(27日)前移除。康文署指該垂葉榕自去年9月中超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，並疑受真菌感染。

根據樹上簡介鐵牌，該垂葉榕在1993年1月13日，由前港督彭定康親手種植，是「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹。現場所見，該樹完全沒有綠葉，只餘樹幹，從外貌看來就如一棵枯樹。長春社總監蘇國賢亦坦言，該垂葉榕由正常狀態到開始落葉僅經過數月，樹葉脫落之餘，樹皮亦開始剝落，認為返魂乏術。惟該樹致死原因不一定與管理不善有關，或保養過程出現疏漏導致。

蘇指，該樹位處路旁，需要將樹冠剪「窄」些避免影響周遭電纜等設施，惟做法或影響樹木結構，若修剪製造營養的樹葉過於頻密，亦可能影響樹木健康，造成潛在問題；積存一段時間後，若遇蟲害或病變就難以抵抗。

康文署回覆傳媒查詢時指，署方每年均有為樹木評估風險，涉事的垂葉榕自去年9月中超強颱風蘇拉吹襲過後，出現不正常落葉，疑樹木受真菌感染。該署稱有做鬆土、鋪設有機覆蓋物、淋水、施殺蟲劑和殺真菌劑等工作，但健康狀況仍持續惡化，在今年2月中詳細檢查及評估後，確認健康狀況無法復原，故為保障公眾安全而建議移除。