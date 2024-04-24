陳梓華指黎智英人脈可助推動制裁　被捕後樹倒猢猻散打擊沉重

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今(24日)在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。陳梓華坦言，黎智英的人脈可協助推動制裁，黎被捕後，很多政客和商人跟黎「割席」，樹倒猢猻散，陳形容打擊很沉重。

陳梓華說，2020年7月左右，由於李宇軒曾經到訪美國，及高調做2019年區選監選團等事宜，他認為李已經觸犯國安法。當時「重光團隊」亦有聲音希望李宇軒離開香港，其中「攬炒巴」劉祖廸關注，李宇軒辦過多次眾籌活動，手頭上有很多「重光團隊」成員等人的銀行資料，認為李一旦被捕，對整個團隊會帶來風險。陳憶述，相若時段，他跟黎智英助手Mark Simon傾談，談到李宇軒「好頑固」，想留在香港。

庭上展示相關訊息，顯示2020年8月10日，陳梓華曾傳訊息給李宇軒，提及有些政客及商人正與「Jim」斷絕關係。陳今指，「Jim」代表黎智英，Mark Simon較早時間告訴他，黎智英被捕後，很多之前說支持黎的人，包括政客和商人，紛紛「割席」，情況很艱難。陳梓華有感樹倒猢猻散，遂把Mark Simon的話告訴李宇軒。誰料同日他看新聞，知道李宇軒被捕。陳梓華坦言，黎智英在美國的政治人脈，可以協助「重光團隊」推動制裁，黎智英被捕，他們亦不可能再知道美國政府內部訊息，形容這是好沉重的打擊。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022