幼師發展津貼金額擴大至最多40萬　40%可用於內地交流食宿

教育局日前發幼稚園發通告，邀請本港50間幼稚園與50間廣東省不同城市的幼稚園締結為「姊妹園」，有校長表示希望「教師專業發展津貼」可用於幼師內地交流活動的食宿安排。教育局今日（24日）表示，已於本年2月優化一筆過「教師專業發展津貼」，其中包括涵蓋與探訪內地幼稚園相關的開支，例如香港幼稚園教師到訪內地幼稚園交流的團費開支。內地幼稚園交流團的團費一般已包括與交流活動相關的開支，例如香港幼稚園教師前往內地及返回香港的交通及食宿開支，幼稚園最多可運用優化津貼額的40%於與內地幼稚園進行的專業交流活動。

另外，當局續指優化津貼分為三個層階，而津貼額分別為20萬元、30萬元及40萬元。幼稚園可獲的津貼額將按該校於2023年11月合資格獲發放資助的半日制學生人數而釐定，第一層階收生少於220人可獲20萬港元津貼；第二層階220人至330人可獲30萬港元津貼；第三層階331人或以上獲40萬港元津貼。

教育局表示，鼓勵參加幼稚園教育計劃的幼稚園善用優化教師專業發展津貼，提升教師的能力並促進他們的持續專業發展，包括安排與內地的幼稚園進行交流活動，例如締結為「姊妹園」、安排「姊妹園」之間的專業交流活動，或分享良好實踐經驗，以加強兩地教師的專業交流協作及提升幼稚園教育質素。