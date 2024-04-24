審計報告：11間政府牙科診所籌額5年跌近半　登記需等至少7小時

本港緊急牙科服務不足，衞生署牙科診所籌額五年跌近半。《審計報告》指，政府向有需要市民提供的緊急牙科服務不足，由2018年至2019年度起的5個年度，11間政府牙科診所籌額由4萬多個，減至2萬多個。雖然新冠疫情影響服務，但政府牙科醫生人手嚴重不足，令政府未能增加籌額。又認為衞生署在安排派籌及輪候上都有改善空間。

審計署認為，衞生署應加強緊急牙科服務，至少將服務量提升至疫情前的水平。報告又指，牙科街症服務在凌晨12時開始登記病人資料，審計署發現部分診所下午5時已有人排隊輪籌，即要等至少7小時作初步登記，認為相關安排有待改善。

報告亦指，衞生署委聘非政府機構推行的「長者牙科外展服務計劃」，目標是每年為至少4.3萬人提供服務。但2020至2021年度起的3年個度，都未能達標，有2間機構連續3年的服務人數不到目標的一半。報告發現，關愛基金撥款為低收入長者提供免費鑲牙和相關牙科的服務，申請人數偏低，部分合資格長者未能受惠。當局解釋是因為合資格長者不願意接受牙科診療，或已鑲有假牙。審計署又指，當局與機構簽署服務協議時，亦未有維護國家安全的具體條款。