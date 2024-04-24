社福衞生開支續增　議員指稅基狹窄響警號　富人稅要小心處理

立法會今日(24日)恢復二讀辯論《2024年撥款條例草案》，有議員指隨着人口老化和少子化趨勢，衞生及社會福利開支勢必繼續增長，而香港面對稅基狹窄的問題將響起更大「警號」，而政府的增加稅收措施只是「杯水車薪」。

針對稅基狹窄問題，議員陳沛良指今年預算案中與民生相關的政策範疇，包括社會福利、衞生和教育的支出仍然龐大，合共佔整體支出的59.2%，但隨着人口老化和少子化趨勢，衞生及社會福利開支勢必繼續增長，而香港稅基狹窄的問題，以目前經濟環境及政府財政狀況，將響起更大「警號」。

陳指香港庫房收入高度依賴賣地、印花稅等少數波動同順週期的收入來源，利得稅和薪俸稅都高度集中於少數納稅人和企業，經濟一旦下行就會打擊政府稅收。他指雖然預算案提出幾個開源措施，如實行薪俸稅標準稅率兩級制，修訂住宅物業累進差餉制度，增加商業登記費，重徵酒店房租稅3%等，但他指相較於上千億港元財赤，這些新增的稅項收入「杯水車薪」。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指全面取消辣招雖然「做得遲咗」，但總算為「遲來的春天」，而取消後，立即為樓市注入信心和活力，市場氣氛大大改善，整個樓市有「死氣沉沉」變成「生猛晒」而且取消後亦沒有出現樓市飆升的情況。

對於政府向年薪超過5百萬港元的納稅人收取多1%的薪俸稅，以及加收租值超過50萬港元住宅樓宇的差餉，他指聽到很多意見指政府要小心處理，因香港「生招牌」是簡單低稅制，而投資者擔心先例一開，優勢可能失去，稱「如果因為10億(港元)、8億(港元)嘅稅收，貿貿然改變香港嘅傳統優勢，咁樣值唔值得？」他指政府要小心考慮，不要「因小失大」。

另一議員周文港指「再窮不能窮教育」，他指今年教育開支預算較去年輕微上升2% ，屬於不同政策範疇之中增幅最低，而教育開始的佔比亦由去年14.7%下跌到13.9%，預算案投放在教育的開支趨向保守。

香港疫後經濟未復甦。航運交通界議員易志明指3年新冠疫情令全球供應鏈一度斷裂，香港貨運業陷入困境，原以為通關後情況有所好轉，但實際上較疫情前更差。

他指在環球經濟疲弱、地緣政治局勢愈來愈緊張、鄰近地區港口急速發展，令香港不少轉口貨物流失，去年本港貨櫃吞吐量較2022年下跌約14%，面對貨量不足問題，有部分貨運業中小企正面對結業邊緣，又指近日更有國際航運界研究機構指香港已經跌出全球10大貨貴港，由2022年起部分主要遠洋貨船已經將香港剔除航程表上。他指政府需要積極推廣，鼓勵更多貨源經過香港。

科技創新界議員邱達根則指目前的土地供應追不上創科發展的需要，政府即使推出北部都會區和新田科技城等，但距離終點仍相當漫長，且當中可能存在變數，政府應該盡快就北都展開收地工作，加快進行創科相關用地的規劃。畢竟本地創科長期面對土地不足，政府必須盡快提供更多的土地配套。

他指為了「搶人才，搶企業」近年政府雖主動聯繫或接觸海內外的大型科技企業，而當中有意落戶香港的企業，清晰表明來港發展須有充裕的土地配套，若不能滿足該些企業的土地需求，從而放棄落戶香港，絕對是香港的損失，機會一走就不再回來。他建議政府不妨「先招商，後規劃」，邀請科技龍頭企業來港，再配合其實際需要，在北都和新田科技城預留土地讓企業興建設施。有關新田科技城的發展，他指不能再拖，工程應盡快展開。