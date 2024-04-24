首間中醫醫院預計明年底運作　全預約制提供中西醫服務

香港首間中醫醫院預計明年底起開始營運，屆時將分階段提供服務，首年以門診為主，次年則提供住院服務；服務包括針灸、骨傷、內外科等。院內有中西醫，可提供不同協作治療；不過醫院採取「全預約制」，不設急症、全身麻醉手術等服務。醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，日後會研究雙向轉介機制，讓病人於中醫醫院與其他公私立醫院作轉院選擇。

中醫醫院全面運作後，團隊預計約800至1,000人，包括約200名中醫及50名西醫；首年開設門診並提供25張日間病床，翌年會再開設住院服務。院內提供內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科共6大分科服務，首年會在內科及針灸科推7個專病項目，包括純中醫治療的長期痛症、中醫為主的治未病，及中西醫協作的中風後復康等。中醫醫院行政總監卞兆祥指，醫院首年目標希望摸索出更成熟的中西醫服務模式，而非追求服務數量。

張偉麟指，醫院服務原則上屬於「全預約制」，收症時會有完整評估。日後會與醫管局開會商討相關轉院流程，包括轉往私院；若病人在門診或住院時情況有變，超出中醫醫院治療範圍，則可以轉往其他醫院；而公院病人解決急性風險後，也可轉到中醫院，也會與醫管局協調雙向轉介機制。

中醫醫院經常性開支有75%由政府支付，未來資助服務定價會維持「高補貼低收費」。張表示，醫院目標為開發適合本港的中醫藥服務，並將成果轉移回社區。不過若價格過低，則難以難健康營運；太貴市民亦負擔不來。會參照市場價和醫院成本，於開院前約4至6個月定下實際價格。目前醫院的物業、儀器、維修等均由政府出資，而培訓及科研等也有額外撥款。加上可透過可開發中成藥獲取收入，財政上非常健康。他認為，市場導向服務比例日後可上調至最高50%。