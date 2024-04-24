審計報告：資優學苑未加強國安措施　甄選課程題目逾6年或已洩漏

審計署今日(24日)發表新一份審計報告，當中顯示本港資優教育學苑需要加強維護國家安全的相關措施。報告表示，教育局基於維護國家安全目的，已向提供完整課程的公營學校發出採購程序指引，校方應在其報價或招標文件中加入具體條款，列明基於國家安全而容許學校取消供應商的資格和終止相關合約。署方指出，雖然教育局發出的指引並不涵蓋學苑，但學苑仍有維護國家安全的責任，與公營學校在此方面的責任同樣重要，而截至2024年1月，學苑未曾制定或推行維護國家安全的具體措施。

另外，報告中亦指出學員申請情況並不踴躍，審計署審查了在2018/19至2022/23學年期間接獲的學員申請，其中沒有透過學校提名或校長提名途徑提名學生成為學苑學員的學校，佔整體51%；而5個學年間1,103所學校當中，有347所於整段期間均沒有提名學生。審計署亦指，網上甄選課程有改善的需要，其中網上甄選課程的課末評估題目已使用超過6年，學苑高層亦曾討論題目或已外洩，以致該項評估工具未必可靠，惟截至2024年1月，學苑仍未着手修訂評估題目。

審計署建議，資優教育學苑須加強學苑就維護國家安全相關事宜的指導和管理，包括與學校行政和採購程序相關的措施。而針對識別資優學生和發展其才能方面的成效，香港資優教育學苑院長應聯同教育局局長加強識別資優學生，包括針對部分學校在提名資優學生方面反應冷淡的情況採取措施，並應為學校提供適切支援，以助識別及提名資優學生成為學苑學員。而香港資優教育學苑院長亦應在推行全新的識別工具前，檢視現行網上甄選課程課末評估的評估題目，並密切監察全新識別工具發展項目的進度。