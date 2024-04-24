指基層生活困難　議員轟金鐘前特首辦開支大　點解租超豪辦公室

位於金鐘太古廣場的前特首辦公室開支急增惹爭議。有議員斥前特首辦事處開支大「令人非常震驚」，質疑「香港面對咁大赤字，經濟環境咁差，我哋基層市民生活咁困難，點解我哋前特首辦要一租一個超豪嘅辦公室」。另有議員批政府沒有善用北都口岸發展口岸經濟非常不理想。

前特首辦開支引起社會關注，議員李梓敬今日(24日)在立法會二讀辯論2024年撥款條例草案》時，指前特首林鄭月娥在金鐘的前特首辦，經常性開支為917萬港元，按年上升30%，認為「數字令人非常震驚」，指目前不少跨國企業均不會租用太古廣場，改為租用其他相對便宜的寫字樓，斥「香港面對咁大赤字，經濟環境咁差，我哋基層市民生活咁困難，點解我哋前特首辦要一租一個超豪嘅辦公室，唔考慮搬去一個無咁貴嘅地方，或者政府物業呢？」

在早前一個活動上，林鄭被傳媒問及前特首辦和行政署查詢租用昂貴的寫字樓的原因，對方回應指相關撥款經財委會批准，李直斥回應反映「好錯誤嘅思維」，指議員通過財政預算案是因為對預算案整體的認同，而非完全支持每一個項目所有的安排，批前特首辦1年用逾千萬港元，卻沒有透明度，市民怎能不憤怒。

李續指政府在發展經濟同時不能忘記弱小社群，目前公共醫療資源緊張，急症室經常爆滿，輪候時間愈來愈長不能忽視，又指公共醫療體制「千瘡百孔」，人手嚴重不足，排期專科輪候時間以年計，直言情況令市民「無病都變有病，小病都變大病」，然而政府在新一份財政預算案醫療開支中只預留1,279億港元，較去年只多出2%，認為不足以應付人口老化的增加，建議與內地加強醫療合作。

另一議員陳月明認為香港不能只專注短期的財政開支，支持政府除發債推展北都項目外，同時推出原址換地等新摸式，又指北都現時有7個口岸每日有數十萬人出入可發展成口岸經濟，惟目前相關口岸仍單純用作出入境用途，直言當局沒有善用到高人流的優勢「非常可惜」，反之深圳有就此布局並接通地鐵，促政府發展好口岸經濟。