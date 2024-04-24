勞工團體5.1宣言　反對輸入外勞　最低工資增至$55

包括多個公務員組織的9個工會團體，今日(24日)發表10項政策主張的「5.1宣言」，當中指香港正面對經濟增長動力不足，市道疲弱，輸入勞工和人才的影響正逐漸擴大，但工資收入增長緩慢，職業安全問題突出，要求針對平台外送員、零散工等建立和加強新就業形態保障，完善退休保障和優化強積金制度，同時反對擴大輸入外勞，呼籲要確保本地僱員優先就業。

有工會的主席李國強指本港貧富懸殊，現實問題是工資收入兩極化，現時最低工資的時薪40港元只保障2-3%的僱員，實在沒多大意義，他認為日本最低時薪1,000日圓，韓國時薪10,000韓寰的工資水平值得參考，因此香港最低工資時薪亦應該是55港元。

對於最低工資由現水平40港元調升至55港元，李國強承認幅度很大，但強調若最低工資的時薪連一個午餐都不能應付，實在說不過去。他又指當年最低工資起步點時薪28港元太低，勞工界為了政策得以落實惟有勉強接納，結果最低工資實施10多年以來，由28港元加至40港元，1年也加不夠1港元。他說明白中小微企有其困難，希望透過勞資政3方協商解決問題，總好過打工仔躺平領福利。

屬另一工會的議員黃國指最低工資時薪55港元，佔本地低收入僱員五分之一，可見在職貧窮嚴重，亦反映打工仔女須受惠於經濟發展成果，其工資收入亦要有合理增長。

議員林振昇指政府去年透過多個計劃擴大輸入外勞，包括建造業的12,000個名額、機場亦有特別計劃的6,000多個名額、補充勞工計劃亦放寬26個工種輸入外勞，高達33,000個外勞正申請中，目前已批4,000個。可是按早前公報的失業率上升0.1%，達3%，即增加9,000多人失業，盼政府在輸入外勞的同時，亦要保障本地工人優先就業。

因應失業率輕微上升，他建議加強就業選配，讓剛入紙申請外勞的公司先聘用本地工人，員額不足再按機制申請外勞。長遠而言，政府應統計26個工種的職位空缺數量，並據此調節輸入勞的人數，以盡量保障本地人就業，以及薪酬福利不受影響。

在加強職業安全方面，林振昇指政府就職業安全提高罸則，並修改相關的工作守則、勞工處成立特遣小組加強巡查，可是工業意外仍不斷發生。因應日前的沙井事故，他希望勞工處可盡快推出經修訂的密閉空間工作守則，鼓勵承辦商申請並善用「建造業創科基金」採用更多科技以改善職業安全。他認為小型工程若牽涉危險性，亦要像大型工程般須向勞工處申報。