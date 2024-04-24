審計報告：香港郵政10年資產回報負增長　7年蝕最高達3.64億

香港郵政連年虧損，新一份審計報告指，香港郵政過去10年有7年錄得運作虧損，虧損由300萬港元至3.64億港元不等；過去10年的固定資產回報率平均為負4.3%，有9年沒有達到目標回報率。若計及其他收入，包括存放於外匯基金和銀行存款所得的利息收入，香港郵政自2018至19年度起一直錄得總全面虧損，最近5年總全面虧損由7,700萬港元至2.44億港元不等。

審計報告又指，在2018年起5個年度，來自非傳統服務的收入，包括電子商貿服務、集郵服務及附屬服務，佔香港郵政每年收入的48%至56%。不過，審計報告指出，本地電子商貿服務在5年間每年均錄得虧損，虧損達收入約3倍。審計署又檢視在2020年起3個年度，本地電子商貿服務的預期和實際收入，發現每個年度都未能賺取預期收入，實際收入較預期少分別少69%、64及71%。

此外，根據香港郵政銷毀過期郵票及集郵產品的指引，所有過期的特別或紀念郵票及相關集郵產品，應在發行日期起計2年後銷毀。審計署發現，截至今年1月31日，特別或紀念郵票未售出庫存的面值約達1.37億港元，其中超過2年前發行的未出售庫存面值就達8,660萬港元，而最早發行年份為2007年，尚未銷毀。相關做法違反相關指引，亦招致高昂的盤點、保安及保險庫存放成本。