持香園圍口岸許可證跨境私家車　有望於通宵時段使用落馬洲過境

現時持有香園圍管制站許可證的跨境私家車，不獲准在該管制站晚上關閉後，使用落馬洲管制站過境。議員張欣宇今日(24日)在立法會會議，向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，就容許持有香園圍管制站常規配額和許可證的跨境私家車，於通宵時段使用落馬洲管制站的建議，特區政府正與內地相關部門商討，並會適時公布消息。

當局指，按照粵港同意的安排，持有落馬洲管制站常規配額和封閉道路通行許可證的跨境私家車，可於全日24小時使用該管制站過境，而持有深圳灣、文錦渡及沙頭角管制站常規配額和許可證的跨境私家車，可於相關指定管制站關閉後，在通宵時段，即午夜12時至翌日上午6時30分，使用落馬洲管制站過境。而持有各陸路管制站，包括香園圍管制站，許可證的跨境私家車，均可於全日24小時使用港珠澳大橋香港口岸過境。

此外，自去年2月香港及內地恢復全面通關後，每月在深圳灣、文錦渡及沙頭角管制站晚上關閉後，改用落馬洲管制站的跨境私家車架次一直增加。由去年2月的2,900架，急增至去年12月的1.51萬架，增長超過4倍。