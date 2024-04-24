審計報告：鄉郊辦資助$1330萬建智能公廁　用1個月即門壞困人

港府於2017年宣布成立鄉郊保育辦公室(鄉郊辦) ，負責統籌保育鄉郊計劃及管理有關小型改善工程，翌年鄉郊辦獲批5億元展開工作。《審計報告》就發現鄉郊辦工作出現各種問題，當中鄉郊辦負責的小型工程改善項目數目及開支偏低，部門成立超過5年，僅有10個小型工程項目，只涉及荔枝窩和沙羅洞兩個地方；部門原本核准工程預算為7,340萬，實際開支只為670萬，為預算的9%。其中一項2022年10月獲批的沙羅洞工程，於2024年1月仍未展開，落後目標施工日期7個月。報告又指出，一個荔枝窩公廁建造工程，獲批時預算為850萬港元，其後因採用包括自動滑門、空氣淨化太陽能板等的智能設施，超支480萬，最終達1,330萬港元。然而新公廁於2023年11月試行，12月初就有人因新設的自動滑門故障被困。署方建議，鄉郊辦應借鑑是次經驗，避免再有類似事件發生。

報告指出鄉郊辦未有為資助計劃設申請結果通知期限，2019年10月至2023年10月期間，共處理78宗申請，有關結果通知申請人需時最短8日，最長卻達83日，署方認為要為通知設合理期限。另外，截至2023年10月，資助計劃下有44個項目獲批，總額達2.22億，其中1.23億已發放。署方就發現由2019年10月至2023年10月期間發放的55筆中期款項中，超過三分一未能於指定期限發放，延遲最短3日，最長近半年。而批核工作時間亦不一，2019年10月至2023年10月期間所提交的151份項目文件中，接近8成於首次提交後要「等」鄉郊辦通過，最短只要13日，最長竟達523日。