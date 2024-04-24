轟公僕各自為政少做少錯　議員斥垃圾徵費花咁多錢搞到一鑊粥

公務員表現備受批評。有議員指「公務員各自為政，少做少錯，唔做唔錯，」促要改變相關文化，直指垃圾徵費正正為公務員問題的例子，斥「請多咗咁多人，花多咗咁多錢，到依家仲係一鑊粥」，有議員又認為今次財案措施多屬小修小補，開源節流力度不足。

議員謝偉銓指出預算案稱政府會繼續推行公務員編制零增長，以及各部門每年削減1%經常開支的「資源效率優化計劃」，自己支持大原則，但強調效率優化不是「只睇數字，更重要係睇績效」，認為要改變「公務員各自為政，少做少錯，唔做唔錯，同埋後知後覺嘅官僚文化」，以垃圾徵費為例，指相關事情就公務員問題的一個例子，斥政府準備咗咁耐，「請多咗咁多人，花多咗咁多錢，到依家仲係一鑊粥」。

除直屬政府的決策局外，他指目前不少同樣使用公帑的法定及資助機構，開源節流和提升效率空間可能較決策局更大，惟負責監督的機構和部門，「往往畀人闊佬懶理嘅感覺，希望司長多加留意」。

他續稱，近年對政府施政較大的批評和失望之處，為政府「冇好嚴肅同全面咁應對香港嘅人口老化問題」，認為人口老化一方面會令公共醫療及社福開支增加，同時影響勞動力嘅供應、政府稅收，以至消費市場，強調政府有需要帶領整個社會正視有關問題，及早籌謀，「而唔係又等到問題爆煲然後先去補鑊」。