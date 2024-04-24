審計報告：19億執修仍滲漏　新圍污水廠排放水質續肥佬

審計署發現，動用逾19億港元改善的新田污水廠啟用以來持續出現滲漏和積水問題，影響日常營運，又在營運2年多內11次未能符合部分關鍵績效指標(KPI)，包括排放水水質不達標。署方又發現渠務署未有適時向承辦商發出表現欠佳通知書。

新圍污水處理廠改善工程的設計和建造工程於2016年5月展開，並於2021年3月完成及啟用，截至去年10月，核准工程已動用逾19億港元，設施啟用2年7個月營運費用達1.6億港元。不過，最新一份審計報告指出，經改善的污水處理廠不同地方兩度出現滲漏和積水，首次先在啟用後第3個月發現，包括建築物滲水、漏水，引致綠化屋頂持續積水和孳生水藻，期間承辦商重複執修，但仍未能解決所有問題，其至影響日常營運，並可能構成安全風險，持續至2022年2月才獲糾正。

可是，在漏水問題「糾正」後約半年，新圍污水處理廠再被發現出現滲漏和積水，位置、性質及滲漏程度與上次的不同。截至今年3月，承辦商已糾正所有滲漏和積水問題。渠務署同月要求調查持續出現滲漏和積水問題的原因。審計署認為，渠務署需確保調查工作早日完成，並按需要採取進一步措施，處理有關問題。

另外，新圍污水處理廠的營運未能符合部分KPI，在14項涵蓋排放水水質要求、環境監測及合約管理和呈報的KPI之中，自2021年3月啟用至2023年10月，渠務署從支付給承辦商A的營運費用中合共扣減接近8萬港元，涉及11次未能符合每月呈報、經常輕微違規和數據準確程度的KPI。審計署認為承辦商A未能符合部分KPI而被扣減款項，反映其表現有可予改善之處。

然而，審計署指污水處理廠於啟用至去年10月期間，共有16宗表現欠佳事件，如操作程序不當或設定系統不正確等。但渠務署都未有按合約發出欠佳通知書。署方其後補充，在今年2月已向承辦商發出通知書，並額外扣分及可能扣減9萬多元的營運費用。

報告亦發現污水廠排放水樣本受污染，在啟用首7個月期間，曾4次發現5天生化需氧量濃度異常偏高的情況，但最終發現取樣瓶、自動取樣機部件和取樣工具受污染。渠務署表示，已採取跟進行動防止事件再次發生。審計署認為，渠務署需要持續檢討經改善的新圍污水處理廠收集和處理排放水樣本的新措施的成效。