跨境巴士獲增撥30%加班配額　當局冀助疏導五一跨境客

在外遊高峰期期間，不時出現大批跨境旅客「逼爆」港鐵東鐵綫的情況。議員李梓敬今日(24日)在向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，為應付勞動節假期期間跨境旅客的交通需求，運輸署已與相關內地單位協調，向跨境巴士服務營辦商，增撥逾30%深圳灣口岸及香園圍管制站節日特別加班配額，又指港鐵公司正為勞動節假期期間的列車服務擬訂計劃，並會於稍後公布詳情。

當局表示，為應付勞動節假期期間跨境旅客的交通需求，運輸署已與相關內地單位協調，向跨境巴士服務營辦商，增發140個深圳灣口岸及100個香園圍管制站節日特別加班配額，讓有關跨境巴士班次由平日的每天合共1,498班，增加超過30%至每天合共1,978班。跨境巴士營辦商亦會加派足夠人手在管制站或口岸及市內主要站點，協助維持旅客排隊及候車秩序。

同時，旅客亦可使用現有的不同本地專營巴士和專線小巴服務，來往深圳灣口岸、香園圍管制站、落馬洲支綫管制站等陸路口岸。運輸署正與各公共交通營辦商協調，安排足夠人手和車輛應付勞動節假期的陸路跨境交通需求。各公共交通營辦商會密切留意節日期間旅客數量的變化，在乘客需求特別殷切的時段適時加密班次，以加快疏導旅客。

此外，根據港鐵提供的資料，在上月28日至本月1日期間，東鐵綫的總載客人次達376.7萬，當中又以復活節假期前夕、即上月28日的載客人次最多，近90.8萬，其後每日載客人次介乎65.3萬至74.9萬人次。當局續指，就鐵路服務而言，港鐵會參考過去節日的乘客量和旅客出行的情況，評估今年內地五一勞動節假期乘客量並作出準備，包括按需要加強各鐵路線的服務。港鐵正為勞動節假期期間的列車服務擬訂計劃，並會於稍後公布詳情。