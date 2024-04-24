議員批盛事迴避設KPI　指政府發債僅飲鴆止渴非長遠計

針對旅遊業，議員楊永杰今日(24日)在立法會二讀辯論《2024年撥款條例草案》時促請政府日後加強支援本地傳統節日活動，又指政府舉辦不同盛事經常迴避制定績效指標(KPI)，但他認為只有KPI才能夠看到盛事的活動和成效，而政府對盛事和活動必須要有統籌角色。

另一議員江玉歡指政府必須正視巨額財政赤字，而疫情不能夠總是成為發展遲緩的理由和擋箭牌，她又指發債不是最優選，因發債券只能一時救急，認為飲鴆止渴並非長久之計。她認為要根本上增加政府收入，應該認真審視公務員系統內，低效的資產管理方式和施政思維，盤活現有資源和優勢，吸引外來投資。

她指出，對香港政府而言，不同部門的大項開支應該加強審核，克服貪多求大之風，檢視各部門編制剛為冗餘的情況，未來一年審計署應該走入部門，做更多實質工作，督促部門增效提質。

飲食界議員張宇人指飲食業界人手短缺，申請外勞手續既冗長又複雜，雖多次同勞工及福利局反映，仍不改必需先刊登招聘啟事的做法。結果旺季卻人手不足，招徠服務不佳的投訴，望當局調整政策，能更快同到位地解決勞工問題

旅遊方面，張敦促政府向中央要求擴大個人遊城市，將一簽多行的安排全面地涵蓋大灣區所有城市，並提高遊客5,000港元的購物免稅額起碼2至3萬港元的水平。對於旅發局下月推出全新的禮貌運動，他希望大家有力出力，令香港變回禮貌城市，建議18區亦要參與，盼食肆同零售「做好啲」讓遊客感受香港是好客之都，他說今年年尾亦會牽頭籌辦食譜創新比賽，以維持香港美食天堂的油漆招牌。