審計報告：農業園第一期預算超支延期半年　9農場未達目標產量

漁農自然護理署為本地農業提供支援措施。最新《審計報告》指出，農業園第一期的發展有所延遲和建造費用增加，與原定的完工日期延遲了約6個月，且相比原定的合約金額高出4%。報告還指，第一階段劃分的16個農場中有部分農場遭受水浸問題而提早終止租賃或仍未租出。另外，監查農場運作方面亦存在問題，有農場的有關營銷欄沒有上報資料及有9個農場未達到目標產量，不足率為65%。

在農業園第一期發展，《審計報告》指出截至本年1月，餘下工程的預計完工時間為2024年中，較之前向立法會匯報的目標完工時間延遲了約6個月；同時，截至去年10月，第一期的實際建造花費已用約1.25億港元，較原定合約金額1.2億港元高出約500萬港元，截至今年3月，預算建造費用約1.67億港元。

在租出農地方面，第一期第一階段的農地已於2022年11月交付漁護署，包括3.11公頃農地。但截至去年11月，漁護署已就15個農場簽訂了15份租賃協議，而當中有1個農場在去年5月發生有水浸問題，雖有採取紓緩措施，但截至去年12月提早終止租賃合約之時仍未解決水浸問題。另外，餘下有1個農場截至今年1月，即用地已交付漁護署14個月後，仍然未租出，漁護署表示是水浸問題導致。

另外，《審計報告》指出檢查農場運作方面仍有改善之處。農業園預期供商業作物生產。而巡查報告當中亦有包括營銷欄目，以供填寫銷售渠道和價錢等資料。審計署指出截至去年11月有作物生產的13農場的營銷欄目均無填寫任何資料，亦無備存該等農場的銷售記錄文件。另外，租賃期在去年12月21日至今年1月完結的10個農場中有9個（90%）未能達到目標產量。不足率介乎15%至97%不等。