內地漁船遇查即逃　兩部門強行登船截停　檢逾3000萬元私煙拘6男

自港府增加煙草稅後，執法部門及海關留意到有不法分子以水路方式偷運私煙來港，藉此逃避稅款，於是加強相關情報收集。至昨日(23日)，兩部門在本港東南面水域採取反非法入境及走私行動，期間拘捕6名中國籍男子(28至41歲)，並檢獲730萬支懷疑私煙，估計總市值約3,050萬港元，應課稅值約2,400萬港元。

調查人員表示，兩部門在東南面水域展開行動時，留意到一艘約20米長的可疑漁船由內地水域駛入本港水界，過程中以比較慢的航速在海上游弋，並逐漸向東龍洲方向駛去。行動隊伍隨即作出策略性部署，調派船艇支援，至當晚7時許，人員發現時機成熟，隨即指示在附近埋伏的船隻截查目標漁船。

當該艘漁船上的人士留意到執法船隻接近後，即時改變船隻航向，嘗試調頭往內地水域逃走。行動隊伍隨即發出國際停船信號，並以船上的擴音器指示其停船，惟對方並無停下的迹象。當時，海有陣風及起伏不定的湧浪，加上夜間視野較差，增加人員執法難度，最終追逐約0.5海里後，人員根據現場風險評估，果斷把握時機強行登船，成功在華南島以北的本港水域、距離水界約3海里位置將漁船截停。

人員在漁船上發現該6名男子，他們分別是漁船的船長和船員，並在船艙內起獲該批共739箱懷疑未完稅香煙，遂以涉嫌「非法入境」和「輸入未列艙單貨物」拘捕相關人士，以及扣查涉事漁船。案件交由海關跟進調查。

海關人員表示，今次聯合行動截獲大量懷疑私煙，當中涉及多個品牌，部分在本港並不常見，相信私煙集團除了用以供應本地市場外，亦打算將部分私煙轉運到外地。案件仍在調查中，海關會繼續追查該批私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

翻查紀錄，兩部門在今年1至3月已合作截獲共約620萬支懷疑私煙，估計市值約2,600萬港元。海關會根據風險評估和情報分析，從源頭堵截及打擊私煙活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。