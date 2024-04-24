反恐首案續審　控方指被告到西貢試槍並有兩個炸彈　稱一切就緒

2019年有人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（24日）於高等法院續審。控方續讀出開案陳詞，稱有涉案人士提到「兩個炸彈」、「小心漏味」。

控方指，2019年11月凌晨，吳智鴻等人曾以「行山」為名到西貢試槍。同年12月，吳智鴻於訊息群組中說「聽日下午收嘢」、「收完攞去上次玩鏹水華仁嗰到，搵個草叢收埋」，又稱「兩個炸彈，記得帶背囊」、「小心漏味」、「畀的士佬督灰」。控方說，吳智鴻與屠龍小隊籌備計劃一切就緒，行動前夕，吳說「好似有鬼」、「有狗跟我」，之後他便被捕。

7名不認罪被告分別是張俊富(22歲，學生)、張銘裕(20歲，無業)、嚴文謙(21歲，學生)、李家田(24歲，無業)、賴振邦(29歲，技術員)、許湛榮(24歲，物業管理助理)及劉佩凝(女，24歲，無業)。

首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，控罪指他們於2019年8月1日至2019年12月8日期間，在香港，串謀黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、林銘皓、梁政希、張堅順及其他人，意圖導致他人死亡或遭受身體嚴重傷害，而非法及故意向訂明標的，在訂明標的內或針對訂明標的送遞、放置或引爆兩個爆炸性裝置，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023