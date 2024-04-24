擬邀「杜拜王子」來港出席活動　傳索價高作罷

阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Al Maktoum)擬來港開設家族辦公室，管理約5億美元(約39億港元)資金，惟上月底「杜拜王子」卻突然押後家庭辦公室的開幕禮，惹起連串風波。據悉，近日本港有人有意邀請「杜拜王子」來港出席活動，惟對方竟然索價兩小時2萬元泰達幣，即大約15萬港元。該人士因而覺得「唔值」，故就此作罷。

「杜拜王子」早前現身出席杜拜舉辦的web 3.0論壇，為論壇開幕致辭，及後本港有人透過中間人邀請「杜拜王子」5月來港參與web 3.0有關的活動，並提出可以用Zoom等形式出席活動，惟中間人竟指「杜拜王子」出席活動兩小時索價2萬元泰達幣，換成港幣，即大約15萬港元。

該人士指，事實上不少人如前總統、前官員在出度活動都會收取一定的「出場費」，但他個人而言覺得對方「唔值」，又擔心活動經費不足，故未有邀請「杜拜王子」出席。

事實上，「杜拜王子」的身份亦引發不少爭議，早前有傳媒指他實為杜拜家族統治者遠房親戚而非姪子，又有傳媒指他曾以唱作歌手在菲律賓出道，其家族辦公室網站及個人LinkedIn帳戶亦曾一度下架。