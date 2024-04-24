5.5萬違法僭建物被發清拆令　屋宇署揭22%逾期未遵辦

本港僭建物林立，按政府在2000年時的評估全港有多達80萬個僭建物，當時政府評估需時100年才能徹底處理。如今24年過去，社區隱患處處，特別市區舊式商住樓宇集賓館及「劏房」於一身，近日佐敦華豐大廈火警引致5死40傷，成為不幸的新例。議員謝偉俊今日(24日)就處理違法改建及僭建事宜，向發展局局提出書面質詢。當局回覆指，截至去年底，本港共有逾5,400幢50年樓齡以上商住樓宇，當局發出逾5.5萬清拆令，逾2成逾期未遵辦。

發展局發言人指，截至2023底，就樓齡達50年或以上的商住用途樓宇合共有5,442幢，發出的強制驗樓通知有53,367宗，涉及3,716幢樓宇，當中有7,947宗逾期未遵辦，涉及2,020幢樓宇。而同期發出的修葺令就有1,406宗，涉及954幢樓宇，當中亦有327宗逾期未遵辦，涉283樓宇。值得注意的是，屋宇署發出多達55,264張清拆令，涉及樓宇4,340幢，惟有12,175宗逾期未遵辦，比率約22%，涉及樓宇就有2,777幢。

根據2012年實施的強制驗樓計劃，屋宇署每年會按風險揀選600幢樓齡30年或以上的私人樓宇，這些樓宇在收到法定驗樓通知後，其業主須進行訂明的樓宇檢驗及修葺工程。政府其後在2018年撥款60億港元，由市區重建局推行「樓宇更新大行動2.0」，為合資格業主就遵辦強制驗樓通知提供技術和財政支援。