水浸報告去年增近7倍至150宗　擬年內爭撥80億改善7區排水系統

去年9月初在「百年一遇大暴雨」等因素下，渠務署收到的水浸報告急增。由2022年的17宗，升近7倍至150宗；而2021年則錄90宗，前後3年共有257宗水浸報告。其中有22處地點出現多於一次水浸。署方指，水浸主要因排水口或集水溝被樹葉、泥沙或雜物阻塞所致。署方擬今年度為7個雨水排放系統改善工程爭取撥款。

發展局今日(24日)書面回覆立法會質詢時披露，去年150宗水浸中，其中元朗為重災區有32宗，其次為分別錄18宗的東區及西貢區，北區亦錄11宗。2022年的17宗則分別有4宗位於元朗及大埔區。至於2021年的90宗，最多的北區佔23宗，其次為灣仔區，錄11宗。

局方指出，本港去年9月屢受極端天氣影響。其中天文台總部於9月7日晚錄得1小時158.1毫米雨量，是天文台自1884年有紀錄以來的最高紀錄。去年9月和10月，天文台錄得的累計雨量達1,600毫米，佔全年平均雨量約60%。儘管面對破紀錄暴雨，香港雨水排放系統的整體排洪能力仍發揮了功用，社會亦在最短時間內回復正常運作。

發展局提到，渠務署計劃在今年度爭取撥款約80億港元，改善旺角、黃大仙、觀塘、九龍城、港島東、大埔、沙田及西貢區雨水排放系統。署方亦正為有關工程項目同步進行招標，以壓縮工程合約的採購時間，以期望在獲得撥款批准後盡快開展改善工程，目標在大約3年半至6年內分階段完成7項工程。

局方又說，自去年9月至今，渠務署正在全港進行約120項小型改善工程，包括改善現有進水口及加建路邊集水溝和排水渠等，這些工程已大致完成；亦已識別全港約220個容易受雜物或枯葉等阻塞而出現水浸的位置。每當預測暴雨來臨前，會加強巡查，如發現淤塞，立即安排進行清理淤塞渠道等工作，以減低水浸風險。