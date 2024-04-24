公僕薪酬開支大　議員倡減薪或削編制　對延長編外位有質疑

政府強調公務員零增長，但議員管浩鳴今日(24日)在立法會上指政府1年花在公務員薪酬方面的開支，接近1,500億港元，佔政府經營開支超過兩成，加上編內編外職位年年遞增，不少編外職位的時效亦不斷延長，預算案更預計，在2025年3月底，公務員編制職位會達到19.4萬個，相比現時足足多左大約兩萬個。

他目前經濟復甦未如預期，加上政府再度陷入財困，既然當局認為社福機構的資助可以「手起刀落」，進行彈性削減，相信公務員減薪或削減公務員編制的難題，同樣可以秉持同一套方針彈性處理，將公務員的人手編制拿捏得更理想，公共財政回復至健康水平指日可待。期望公務員同樣能夠與社會並肩而行、共渡難關。

另一議員楊永杰亦指當前公共財政困難時，開源節流才可維持財政，節流方面，他指政府要嚴格控制增聘新人手，尤其開設首長級編外職位、檢視各部門的資源配置、壓縮不必要的開支、重組長期出現空缺的職位、甚至以科技取代相關職位，政府也要檢視是否要保留有時限職位，如現金津貼試行計劃，46個有時限職位保留到35個，有關薪酬開支預算為4,849萬港元，每人平均每月開支薪酬為8萬港元，計劃明年6月結束，但仍然以高薪留人，質疑資源是否用得其所。