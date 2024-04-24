逾千億財赤　議員指預算案畫餅充飢　空氣麵包點吹都無用

有議員直指香港經濟前景仍不樂觀。

財政赤字逾千億港元。法律界議員林新強今日(24日)在立法會上指疫情結束後，通關復常超過1年，但香港的經濟前景仍然不容樂觀，而政府仍無法拆牆鬆綁，新一份財政預算案只是「畫餅充飢」、「空氣麵包」，直言「裏面個餡唔夠料，點吹都無用」。

針對香港經濟前景，林指國際金融中心、股市同IPO不斷下跌，而國際航運中心、貨櫃量已經10大不入，想建設國際法律服務及爭議解決中心，但長期不夠法官，令到法院排長龍。他指香港問題並非單靠向外宣傳吸客吸人才就能夠解決。

在法律問題上，他指法庭輪候時間過長，當局不斷以2019年反修例案件多座位藉口，但司法機構一直「鴕鳥」，以高等法院原訟法庭刑事案件為例，2003年要等176日，2013年要等211日，2023年，高等法院刑事案件仍要輪候352日。

他又指政府各部門因循守舊，改革緩慢，又直言財政預算案「乏善可陳」，稱如果今年政府都仍未有改善司法法官不足、律師培訓支援不足、政府不理法例落實等多年存在的問題，下年度的財政預算案可能會投反對票。

另一名議員容海恩亦指法律界人手不足，個案輪候時間日漸延長，目前情況仍未如理想，儘管司法機構有一直公開招聘人手，惟過去4年原訟庭和區域法院的法官平均空缺仍有7至10 個，常任裁判官則為20個，截至2024年的3月1日司法機構內的210個司法人員，只有160 個為實任的法官和司法人員出任，49位為司法人員，反映人手短缺問題非常嚴重，促政府善用科技以應對人手短缺問和輪候個案時間增加。