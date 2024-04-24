趙小獲批開辦私立小一　辦學團體仁濟醫院允學生免學費

仁濟醫院趙曾學韞小學不獲教育局資助開辦小一，被「派0班」，教育局昨日（23日）表示批准該校的小一級轉私立營辦。仁濟醫院董事局今日（24日）表示，已收到教育局批准在2024/25學年以私營方式開辦1班小一班級，於2024/25學年入讀該小一班級的學生將獲得不少於其他年級學生的教育資源，同時小一班級的學生毋須繳交學費。董事局強調，學校現時如常運作及確保學生的福祉得到最大的保障。

趙小因收生未達開班線，2024/25學年不獲教育局資助開辦小一。教育局昨日表示已審議在2024/25學年不獲批資助小一班級的學校就其開辦私營小一班級方案所提交的資料， 並通知學校其申請已獲批。亦已於本月上旬聯絡原先在小一選校階段已選該校的家長，協助他們重新選擇其他學位，會盡量顧及家長的意願及申請學生的兄姊入學情況作安排，家長亦可選擇參加統一派位，按機制獲派其他公營小學的小一學位。

本學年（2023/24學年）曾有5間學校因收生不足而被「派0班」，其中長洲堂錦江小學和孔教學院大成小學選擇以開辦私小一的方式渡過，同樣是由校方或辦學團體資助學費，並再參與下學年（2024/25學年）的「小一入學統籌辦法」，最後收生成功達到開班線，將終獲批於下學年回復全資助小學。