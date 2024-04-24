支聯會顛覆案管理聆訊　鄒幸彤申換官　法庭排期6.24處理

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付程序，並將於高等法院進行審訊。案件今日(24日)進行第2次案件管理聆訊。由於鄒幸彤早前申請換官，法庭排期6月24日開庭處理相關事宜，之後會排期進行第3次案件管理聆訊，料不早於2025年開審。鄒幸彤申請保釋，結果被法庭拒絕，候審期間續須還押。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人(66歲、工會幹事)、何俊仁(71歲、律師)及鄒幸彤(39歲、大律師)。鄒沒有另聘律師代表。鄒幸彤早前曾表示關注，法官黎婉姫曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴，故會申請黎官避席。法官今日指，要先處理法官避席申請，才可進一步處理其他事宜，包括鄒幸彤申請海外證人透過視像系統的申請。

4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。資料顯示，李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。

案件編號：HCCC 155/2022