屋邨商舖掀執笠潮　吉舖處處街坊呻苦

香港經濟無甚起色，加上港人最近流行北上消費以及網購，很多食肆以及零售商舖頂不住業主加租，加上生意慘淡下惟有結業收場。就連部分公共屋邨商場，都因為生意差而拍烏蠅，商場內「吉舖」處處。《東呼即應》發現房屋委員會轄下的海麗商場，日用品店便利店陸續退場，就連大型超市都結業，基層居民要跨邨購物令生活質素大受影響，街坊表示商舖結業令到生活十分不便。而前商舖租戶則坦言租金隨復常而回升，很多商戶都撐不住。當區議員則指出，局方應先為居民生活考慮，適當給予商戶過渡期及提供措施以吸引人流。

位於長沙灣的海麗商場，自去年12月開始就有多間商舖陸續結業離場。截至今年4月17日合共有9間吉舖，過去十年在海麗邨從事電腦配件業務的司徒先生都選擇在去年結業，他表示在之前疫情和現在經濟不景氣之下，房屋署能提供最有效的幫助便是吸引人流和寬免租金，有此幫助，很多商戶都可以勉强維持營業；但如若租金上調至2018年水平的話，相信沒有很多商戶能支撐。他表示，過去房屋署曾實施的租金寬免政策，即月付25%租金，能讓商戶順利度過疫情難關。但疫後租金已回升至疫情前水平，令商舖經營百上加斤。司徒先生坦言，現在還在支撐的店主，都需要外出找兼職才僅僅維持店內的營運。

海麗邨欠缺街市配套，若街坊要購買日用品，超市是唯一選擇，但最近連超市都結業收場。深水埗區議員吳婉秋表示，是在商戶不續租及開始清貨時才發覺這一情況，目前最大的結業商戶是一家超級市場，其次是家品店等方便市民日常生活的商舖。她表示，商舖結業原因很多，首先是營商環境，單一個屋邨的人流不多；其次是租金過高和人工費貴等。在現時成本高企的情況下，營業額低就會導致租戶連商舖成本都難以賺回，便不會選擇繼續經營了。吳婉秋指出，必須以居民生活為先，很多商場都開始出現退租和結業，她認為房屋署可以主動與商戶溝通，給予適當的過渡期或推廣形式予商戶，讓他們能考慮續租事宜，房屋署亦要想不同方法吸引附近居民在商場消費。

據房委會去年12月的報告顯示，海麗邨居民目前為15,800人，且人口開始出現高齡化，海麗邨商場內的超市結業就會導致居民，要去更遠的地方買食品或是生活用品，對長者來説該更是雪上加霜。海麗邨街坊凌太表示，要買大米、電池及燈膽等日常用品，都要走去較遠的超級市場，十分不便。街坊珠姐更直言淒涼，現在購物最遠需要走到美孚，下雨時就更加不便。另一街坊林女士也表示，平時已經沒有外出買餸，只能等到兒子假期回來時，幫忙買餸來塞滿雪櫃。

聽完街坊心聲，《東呼即應》記者實測，由海麗邨步行到附近商場需時8分鐘，對行動不如年輕人的長者而言，還要拎着大包小包絕對是一個沉重的考驗。而且就現場所見，沿路全程沒有瓦遮頭，在露天情況下年長的街坊要日曬雨淋徒步而行。

房屋署回覆《東呼即應》查詢，指會考慮將空置商舖改作其他合適行業，務求提高出租率及為居民提供適切和多元化的購物及服務選擇。至於商戶最關心的租金問題，房屋署表示會參考房委會商舖的租金資料，並考慮各項影響商舖租值的相關因素，包括位置、面積、營運行業和人流情況以及物業市場狀況等，以調整租金水平。