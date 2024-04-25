西九文化區M+外鬥牛犬誤中老鼠膠　管理局 : 重新審視放置地點

有不少人士帶同愛犬在西九文化區一帶遛狗散步，據報上周日(14日)，一名狗主晚上帶同1歲法國鬥牛犬Winter往上址遊玩，當時有5至6隻鬥牛犬在場一起玩耍，其後Winter步至M+戶外近柱邊誤踏老鼠膠，據悉牠當時感覺隻腳不妥，很驚慌及喘氣很急，狗主其後將Winter黏在老鼠膠的腳拔出，帶往獸醫診所檢查，幸證實並無受傷，護士教狗主返家後如何清理，終花近一小時才清理完成。

狗主指老鼠膠不應該在戶外擺放，Winter誤中的老鼠膠當時放在柱邊，很容易誤傷動物和小朋友，且質疑西九文化區不應該在有很多動物經過的地方設置這些傷害動物的工具，並希望西九文化區管理局留意這件事，及提醒其他狗主小心。

據悉，西九文化區管理局表示，為預防鼠患，服務承辦商會定期於區內進行鼠患防治工作，老鼠膠一般是放置在訪客、寵物和一般動物無法接觸的隱蔽區域，用於監測M+周邊的鼠蹤。在得知有關事件後，西九文化區管理局已立即回收了所有的老鼠膠，並重新審視放置地點；而根據事主提供的照片，發現老鼠膠的地方並非他們放置的位置。局方又表示，會進一步檢討相關的預防措施，加強培訓和指導給有關的工作人員，以防止日後再有老鼠膠由隱蔽區域移至訪客和寵物有可能接觸到的地方，以確保訪客及寵物的安全。

已有滅蟲專家直言，老鼠膠是殘酷的捕鼠方法，部分國家已禁用，恐防會誤中副車，誤傷雀鳥、貓、狗等。有拯救流浪動物組織早前表示，年中有不少幼貓，雀鳥誤踏上老鼠膠而導致不能動彈，有些更因為未能逃脫而導致不能進食而餓死，老鼠膠是一種非常不人道的用品，希望政府能夠立例禁止使用，讓流浪動物或野生動物能避免不必要的傷害。