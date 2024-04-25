「智方便」平台進行大更新　擬獲用戶授權後提供繳費等提示服務

本港銳意發展智慧城市，政府一站式個人化數碼服務平台「智方便」至去年10月約30%港人登記使用。政府資訊科技總監黃志光今日(25日)接受電台訪問表示，「智方便」平台正進行大型更新，擬推出全新個人化平台，在獲得用戶授權後整合用戶的個人化資訊和數據，並提供度身訂造的提示服務。

黃稱，核實身份後，可經「智方便」授權不同部門，在使用某部門服務，就可以直接索取數據，應用方面有很多，例如可以查閱用戶欠政府多少錢，提示用戶即將到期交稅、差餉、水費、更新牌照或已預約的服務，都可以透過數據在這個平台上提供。

至於在數據互通方面，黃稱，政府會推動搭建平台，制訂標準格式，建立聯通各個政府部門的授權數據交換閘，預料會接駁金管局的「商業數據通」，讓商業機構在取得客戶授權之下，向政府部門索取企業資料，各個政府部門可以開放更多數據給業界免費使用。

黃續稱，市民對政府服務要求高，最重要是獲得到位和方便的服務。但只靠政府的單一平台未必能照顧所有群體的需要，因此要善用業界的創意，只要政府提供到足夠數據給業界，業界就會加上創意提供個性化服務給不同群組。有了商業應用，政府不會與他們分紅，是全面免費，而當中的經濟活動卻會帶來經濟效益，政府最終在稅收及業務活動等方面都有得益，因此政府應持續推動各部門和公營機構開放數據讓企業免費應用，以帶動市場創造更多經濟活動。

政府部門只需開放已脫密的業務數據，毋須自行開發多個平台，就可激發商機。例如天文台和運輸署，很多氣象或交通數據都不涉及個人私隱，可讓業界免費使用，研製天氣預報或出行軟件，甚至將兩者結合，為不同人士帶來便利。