激辯急症室加費　議員：嚇走啲基層病人　另有稱難填無底洞

早前有傳政府有意上調急症室收費，以減少濫用。立法會今日（25日）續二讀辯論《2024年撥款條例草案》，有議員指部分區域普通科門診使用率都達100%爆滿，病人非沒有善用普通科門診，促與其上調急症室收費是「嚇走啲基層病人」，倒不如檢示醫管局的資源管理。另有議員要求檢示急症室收費，又斥現時有人「企喺扶助基層嘅道德高地」，但甚少思考公共財政的影響，強調福利易放難收，擔心福利金制度長此下去，「下一代養唔起我哋」。

對於政府指門診有足夠名額，議員陳凱欣指事實上過去1年港島西和九龍東的聯網普通科門診使用率都達100%爆滿，其餘聯網都達99%爆滿，病人非沒有善用普通科門診，又強調政府向醫管局撥款年年上升，今年撥款更高達954億港元，促當局與其上調急症室收費是「嚇走啲基層病人」，倒不如檢示醫管局的資源管理，留住醫護。

另一議員洪雯則認為有檢示必要公共服務，原則上用者自付的收費，如急症室、教資會資助大學對非本地生收費，以5年為期調整收費，但她認為檢示公共服務收費可增加的空間很少，建議當務之急要節流，認為公屋和社會福利「係真正嘅財政無底洞」，認為目前不少人放棄工作輪候公屋，成功有公屋已被視為人生贏家，質疑為何仍有津貼，津貼是否獎勵「躺平」，「打擊自食其力」。

她要求政府思考如何為該類人士提供上流機會，直言現時有人「企喺扶助基層嘅道德高地」，但甚少思考公共財政的影響，強調福利易放難收，擔心福利金制度長此下去，「下一代養唔起我哋」，指香港不能「危機來了就熱烈討論，危機過後就擺埋一邊」。