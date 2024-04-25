批盛事不設KPI　議員：非半數港人目睹飄空氣球就叫成功

繼有議員昨日(24日)批評政府迴避就盛事設績效指標(KPI)後，有議員今日(25日)直指政府在盛事的執行上應有改善及提升空間 ，必須設KPI才能衡量效果，又以Chubby Heart氣球為例，不是氣球飄在空中，全港有一半人口目睹就叫做成功。

立法會今日繼續二讀《2024年撥款條例草案》，議員馬逢國表明支持盛事經濟，但舉辦盛事活事，目的是向眾交代舉辦多少活動，還是希望活動可帶來長遠效益？時下流行以KPI為衡量標準，可是單單數字亮麗，能否反映項目的效益？

他指今年情人節，在本港上空飄行的Chubby Heart氣球，由於是國際著名設計師的構思，文化藝術基金資助780萬，但該項目能為香港作為設計之都起著多少的推動作用？多少遊客為此而專程來港？在國際上引起多少的關注呢？會否成為香洪的標誌活動等諸如此類，他覺得這才是真正的KPI，而不是氣球飄在空中，全港有一半人口目睹就叫做成功，

而衡量一項盛事活動成功與否不是出錢來堆砌的，而是看持續的漣漪。

對於文化活動，他認為香港要提高文化藝術的創作氛圍，為文化工作者提供自由的創作空間，給予更多展示、演出和觀眾互動的機會，更要培養更多懂得欣賞文化藝術的觀眾。他又指中國戲曲節雖然場場都滿座，然而觀眾老化現象明顯。預算案今年將撥款舉辦首次的中華文化節，如何吸引年輕一輩入場以達致傳承才是核心要務。他認為政府給予電影和藝術行業直接資助的同時，亦要給予自由創作的空間，避免官員主導，畢竟文創產業需與市場緊密結合，不是單靠公帑就可發展。