葛珮帆促政府發展國際教育產業　有議員批縮班殺校港毀金漆招牌

立法會今日(25日)繼續二讀辯論《2024年撥款條例草案》，議員葛珮帵指面對政府開支大增，當局應該將開支的中心點成為增長點，她舉例教育方面，本港是國際教育樞紐，但卻沒有發展國際教育產業。

她指不少國內專才來港時都表示希望子女能就讀國際學校，但對教育局來說教育不是一個產業，但要吸引更多學生來港則應作出改變，甚至將本港變成國際考試場地。醫療方面，現時只是提供服務，認為應該將醫療變成品牌，但仍要政府支持。

教育界議員朱國強指香港是唯一擁有5所國際百強大學的城市，無可置疑是國際教育的樞紐，可是本地頂尖大學先後出現內耗情況，傷害院校聲譽，表面雖是茶杯裏的風波，擔心興海作浪的漣漪效應最終傷害的不是大學高層，而是求才若渴，急於求變的香港。他重申香港國際教育樞紐的地位來之不易，千萬不能失去。

朱國強又指本港出生率低迷，加上移民潮影響浮現，料未來的學齡人口急促下跌，預計在2029年，全港適齡小一學生將跌至31,500人，較現時少36%，可能有4份1小學消失；2029年適齡中一學生54300人，較現時少20%。學齡人口下跌幅度超出預期，如飛機遇上亂流急降，若不有效應對，恐怕會失速，後果不堪設想。

縮班殺校，朱國強相信勢必影響教育質素，當老師不知道來年是否還有教席，疲於奔命地招生，教育熱誠和心力或消磨殆盡；學生亦不知道能否原校畢業，或來年就要轉校。他說政府視教育為吸引人才的金漆招牌，然而縮班殺校的負面影響持續擴散，無疑是自拆招牌。

他促請教育局聆聽意見，研究可行方案以調控學額需求，包括小學的自願減班，受公帑資助的直資小學實施小班教學、推動中學小班教學、增加合併誘因等，對於不敵洪流的學校，亦要提供合理的過渡期「好來好散」，切勿一年內就急於拔喉，在損害師生福祉的情況下結朿。

對於把香港的醫療發展為品牌，本身是眼科醫生的議員林順潮指現時的北上消費有機會掏空香港，香港需把握自身優勢吸引南下消費，而香港的醫療水平位居世界前列，兩所大學在醫學領域的排名佔全球前50，藥理學則排名前100位，擁有優秀的醫療科研人才和團隊，香港應背靠內地聯通國際，積極發展醫療旅遊，發展成為大灣區以致亞洲區的國際醫療旅遊樞紐。

他指在目前的經濟環境下，若能發展醫療旅遊，可成為新的收入引擎，提升與大灣區的醫療融合速度，通過水平提升和一體化，盡早與國際接軌達致雙贏。亞洲區內醫療旅遊較成功的有新加坡、馬來西工和泰國，以香港的醫療水平而言，有潛力發展為國際醫療中心或樞紐。泰國在醫療旅遊的收益，每年超過350億港元。建議政策上推出就醫簽證，方便境外人士來港就醫。保險方面，宜配合政策鼓勵購買商業保險來港就醫。

但他又提及香港在藥物研發的經驗和成績未如人意，希望香港投資管理有限公司成立指定基金，支援生物醫藥創新技發展並樹立目標，未來3至5年有多個本港研發的世界級新藥推出市面。