首季2萬公司撤註冊超預期　議員指通街吉舖　政府需援助中小企

疫後經濟未復甦，「吉舖」處處。會計界議員黃俊碩今日(25日)在立法會表示，不少中小企都表示生意額在不斷的萎縮之中，現在做生意疫情期間還要難，社交平台店舖執笠關注組早前受到全城關注，中小企整體經營情況是艱難以及值得大家關心。

在公司撤銷註冊的狀況方面，2024年第一季有超過2萬間公司撤銷註冊，按年大升超過7成，而同期公司清盤數字都有顯著上升，黃希望當局未來有更多支援中小企的措施，包括稅務優惠政策，並和監管機構保持溝通，提醒金融機構全盤審視中小企未來規劃與發展前景，評估他們的持續經營情況，延長貸款以及調整利率等措施，提供最實際支持給中小企。

另一議員尚海龍亦提到社交平台一個名為「全港店舖執笠結業消息關注組」的群組在短時間獲得不少追蹤，不少舖頭執笠，早前亦有報道指香港國際航運中心地位正在急劇退化，他指碼頭交易確實減少，認為當局應該掌握客觀數字，掌握正確的資料和數據。

他又提及香港作為國際金融中心，但新股數目少，建議當局優化首次招股的措施；並增加來港遊客，以做到雙向來往，包括讓更多內地城市可以來港、增加逗留的日子以及擴大免稅額等。他希望當局應要求15個政策局都必需採購本地創科產業，「幫助一張單比畀援助更有效」，另要求當局開位特別首長級職位時，必須提升到3位司長才能提交建議。