電動小巴試驗計劃成效差　至今僅兩同款獲資助

政府近年推動使用電動車，早於4年前的《財政預算案》提出，預留8,000萬港元推出「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，目標在2023年，測試40架電動小巴，但至今只得2架小巴獲資助，上月起開始試驗。有申請的小巴營辦商指，電動小巴運作順利，但充電設施不足，阻礙他們換車。有未參與小巴業界質疑，電動小巴技術未成熟，又認為電動小巴車價太貴。有議員認為，試驗計劃成效強差人意，政府須提高資助額。

小巴營運商樂華小巴，去年底透過試驗計劃，獲政府資助8成車價，用近30萬港元，購買原價130多萬港元的全電動小巴，服務來往觀塘裕民坊至樂華邨的22M短途線。電動小巴每充滿一次電後，最長可以行駛60至70公里、約2個多小時，每更要充2至3次電，每次充電10分鐘。樂華小巴股東趙國強接受傳媒訪問時指，電動小巴至今運作順利，但充電設施不足，小巴需要另外駛到交匯處的另一地點充電，建議將充電設施設置在小巴站，以便小巴在上落客時充電，提升效率。他又指，政府已計劃在裕民坊再設置2個充電點，希望加快進度。樂華小巴主席楊匯榮則表示，以往一輛小巴每日要花超過1,000港元入油，轉用全電動車後，每日充電成本不超過200港元。他稱不少小巴公司仍在觀望中，批評香港更換電動車的步伐落後，促當局盡快加建至少10個電動小巴充電站，又指若有足夠的充電設施，會將全線19輛小巴換成全電動車。

綠色專線小巴總商會主席蘇世雄指出，政府資助8成後，電動小巴車價仍高達30萬港元，相當於現時新柴油小巴約70萬港元約一半，但每個營辦商只獲資助購買1架電動小巴；若整個車隊轉用恐難以負擔。他又憂慮電動小巴技術欠成熟，車款繼航力低；一旦日後電池等組件老化，動輒要花費十多萬港元更換電池，認為氫能小巴較合乎本地小巴行業和路況，更值得獲政府資助試用。

議員陳紹雄認為，試驗計劃成效強差人意，2個小巴營辦商均購入同款、最便宜的電動小巴，未能達到政府希望試驗不同型號性能、行走里數的目標。他認為，政府要加碼資助營辦商，例如全額購買不同型號的電動小巴，分配給有意參與的營辦商；政府亦應按小巴營辦商需要，在路線沿途增設充電站，增加換車誘因。

根據環保署早前回覆立法會特別財委會的資料，計劃前年接獲17個電動小巴型號申請，只有6間供應商合規格，暫僅3款車型通過全部測試，可供小巴營辦商選擇；計劃最終只收到4宗小巴營辦商申請，2宗獲批，2間營辦商各購入同一型號的電動小巴。運輸署的數字顯示，公共小巴行業去年全年有過百架新的柴油或石油氣公共小巴落地，但電動小巴只有1架。