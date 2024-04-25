指深圳服務業水平拋離香港　議員：旅客購物餐飲一肚氣有反效果

港人北上消費成風。議員黎棟國今日(25日)在立法會上指深圳及周邊的大灣區城市，餐飲零售及城市規劃都取得巨大進步，水平開始拋離香港，做到有口皆碑，每逢周末或長假期，即使過關人數眾多，依然無損市民北上的熱情。大量港人到內地飲食和購物，可是內地旅客來港則傾向深度遊、低消費，可謂「此消彼長」，難怪本港市道持續疲弱，商戶叫苦連天。

他認為政府應面對問題核心，推進改善服務水平，否則無論舉辦多少盛事，旅客在購物和餐飲上一肚氣，只會產生反效果，不但不會回頭，更會勸戒親友來港前需三思。

針對如何令香港市道復甦，他主張反求諸己、做好本分，又指北上狂潮的其中一個原因，是一小時生活圈令到北上前所未有的方便，但其實亦有助內地旅客來港，只要香港有吸引力，應不愁沒有生意。

對於近年政府銳意發展智慧城市，他指不同部門推出眾多運用新科技的服務，可惜「甩轆」事件頻生，如去年區議會選舉投票日，電子選民登記冊系統故障；新的康體通多次癱瘓；監考易最近的出錯，如此種種的「蝦碌」足見本港在智慧化的過程並不暢順。

他以積金易平台為例，指開發商低估系統複雜性和人手需要，須特聘顧問作出監督。而積金易平台在2024/25年度的軟件更新費，居然較上年度飆升10倍，由6百多萬港元大幅增加至7,000萬港元，實在令人難以接受。他指政府科技辦公室只有數十人員，但政府部門和法定機構則有幾百個。政府應考慮從根本上作出改變，如改革或放權給資科辦。