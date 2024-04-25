轟政府透明度不足　議員斥政府外判研究花寃枉錢

政府每項計劃的研究費高昂。立法會今日(25日)繼續辯論《2024年撥款條例草案》，議員謝偉俊指審批預算案並不容易。儘管整體上支持預算案，但不代表內裏每一個項目都支持。他認為要吸引中外資金或挽留本地人才及資源，都要考慮如何讓大家安心、開心、信心，指壁霹靂手段之後需有菩薩心腸，令大家對社會有信心，畢竟消費都要講開心。然而「攻心」做得不好，許多事都會白費功夫，即使大力推動盛事旅遊，一方面冀吸引遊客但又同時以戰狼模式趕客，只會「嘥氣」。

謝指透明度嚴重不足，對審批議案構成妨礙，政府一句「商業秘密」議員就要止步，如議員鄭泳舜問政府索千萬港元做外判研究，到底研究內容是甚麼？特首辦公室的開支是否用得其所？另一議員葉劉淑儀在特別財委會上提問香港投資管理公司的人手編制及投資回報、洪雯問簡約公屋重組或拆遷的費用安排如何等，都是沒有答案。

他形容以公帑外聘「顧問」是花寃枉錢，舉例九龍東的環保鐵路項目耗用9,200萬港元完成研究不久，又說要再研究，可是研究內容外界不得而知；特首政策組的研究一大堆，但內容是「唔睇得」。他指若題材敏感，有關做法可以理解，但98.6萬港元研究旅遊巴士管理同泊位供應；99.5萬港元用來評估新能源汽車在香港的適應性、氫氣燃料汽車同電動汽車的未來等研究，若議員可閱讀內容，有助持或配合政策執行。在資源緊絀下，新政策需更謹慎執行，他強調政府若得民心，好多問題都會迎刃而解，否則只會事倍功半。

他又指留意到有資深議員批評他同今屆立法會格格不入，甚至可能「無得撈」的說法，一笑置之。他說當市民覺得議會同自己沒多大關係，對議員發言漠不關心，反映立法會在社會失去認受。他說議會希望爭取社會最大公益，假如所有人同一聲音，恐怕幫不到政府之餘，議會亦失去公眾的重視。