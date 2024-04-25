預料五一長假590萬人出入境　入境處調配200人手加開口岸閘口

內地五一長假將至，入境事務處預料假期6日(4月30日至5月5日)有590萬人次出入境，大部分將經陸路口岸，包括80萬內地旅客會來港。不過，是次假期沒特別延長關口服務。處方呼籲旅客避免繁忙時間過關。

入境處邊境管制(車輛)科指揮官吳凱嘉表示，自然去年通關後，出入境人數節節上升，預料下周勞動節假期料情況亦同樣，整個假期料有590萬出入境，當中505萬經陸路過關，而5.1內地首日假期為出入境高峰，料全日有100萬人次。

口岸方面，入境處估計羅湖最繁忙，平均每會有20萬人次，其次為落馬洲支線管制站，料達17萬人次，港珠澳大橋則13萬人次。處方相信，日間出境料在早上8時開始多人，10至12時最繁忙，車輛夜間入境亦在晚上8至12 時最繁忙。

吳凱嘉表示，政府是次假期的應對已經跨部門協調，並減少前線同事休假，調配200人到口岸加開過關閘口，處方會因應人流情況再調配，有信心能應付突如其來的人流。她又介紹其應用程式，旅客可因應各個管制站的人流及擠迫的情況，轉到其他關口過關、提早或延後過關。

被問到是次有否關口延長服務時間，吳提到，現時落馬洲口岸及港珠澳大橋口岸已經24小時通關，當局是次不會延長服務時間。