牙醫學會：人力流失一直存在　料畢業生流向公營體系紓緩人手荒

本港公營牙科服務人手緊張，牙醫學會會長陳超余指出，人手短缺基於很多種原因，而人力流失一直都存在，近年更有移民潮出現，尤其是近年不少中層勞動人口移民，牙科業界亦深受影響。他又提到當年香港大學的首屆牙科畢業生當中，絕大部分都是加入公營牙科市場，惟他們都已到達退休年齡，令牙科業界亦出現退休潮，是引致人力流失的原因之一。

陳超余續指，當局已設法解決問題，在現時經濟下行的情況下，香港復甦步伐較緩慢，引致牙科私營市場發展或擴張亦受影響，在市場自然引導之下私營市場吸納人手未必會如以往進取；預料未來一、兩年畢業的牙科學生會較多自然流向公營體系，預測兩、三年內可以紓緩大部分人手問題。

本港牙醫人手不足情況嚴峻，截至今年2月1日，衞生署去年度有101個牙醫空缺，比前一年度大增約32.9%，流失率達12.3%。署方更承認，截至去年10月牙醫空缺率增至24%。更導致11間政府牙科診所有街症籌額由2018/19年度的40,322個，至2022/23年度大減近半至20,337個。