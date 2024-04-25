逾70%外勞不熟機場安全知識　近80%員工指公司減聘本地人

政府去年7月推出運輸業輸入勞工計劃，至今已有逾1,300名外勞到港工作。香港民用航空事業職工總會今日(25日)公布一項調查結果，發現輸入外勞後，分別有近80%人認為公司減少招聘本地勞工，以及逾40%人認為公司減少使用外判員工，令大部分本地員工的整體收入因此減少。民航工會副主席葉以勒希望政府保障本地工人就業，優先將重點放在培養本地人才。

為研究輸入外勞對本地勞工造成的影響，民航工會4月中旬發出問卷調查，回收約300份有效問卷，發現外勞在進入機場工作時存在諸多問題，74%受訪者指外勞工作時，並不熟悉機場安全知識，69%人指與外勞語言不通，溝通時存在障礙，加上外勞往返通勤時間普遍較長，休息時間不足，難以保證工作質量。

調查又發現，66%機場員工的收入，包括超時工作工資，較勞工輸入前都有不同程度的減少，當中佔比最大是有26%員工工資減少了30%或以上，其次是20%員工工資減少20%至29.9%；18%員工工資減少10%至19.9%。

航總工會主席黎彩萍表示，因機場員工基本薪金較低，機場基層工人的薪酬與市場合理水平脫節，大部分工友只能依靠超時工作工資增加收入，但機場輸入外勞後，74%受訪者的超時工作時間明顯減少，26%人指時間較先前減少了41小時或以上，即變相減少了本地員工的收入。