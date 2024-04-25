逾6000名傑出大專生獲嘉許　兩外籍學生獲一帶一路獎學金

政府獎學基金及自資專上教育基金於今日(25日)舉行頒獎典禮。逾6,000名優秀專上學生獲頒獎學金和獎項，涉及獎學金額約為1.8億港元。獎學金獲得者有來自香港及世界各地的學生，他們都分別在各自的專業領域曾獲得過優異表現才獲發此獎學金。獲獎學生代表有兩位外籍學生獲得了一帶一路獎學金，兩位本港學生分別獲得才藝發展獎學金及展毅獎學金。

來自香港的陳凱柏獲得了才藝發展獎學金。陳目前是職業訓練局的運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士，並且還是一名職業足球運動員。他表示，能榮獲此獎學金的主要原因是在運動方面有著突出表現，自己也曾代表香港出戰杭州亞運會；並且希望日後能代表香港參加更多賽事。陳凱柏還坦言，練球的時間與文化課的時間也會有衝突，但學校也會盡力安排合適的上課時間，保證在文化課方面也不會落後於人。他們與普通學生一樣，也是要做各種作業，會盡力平衡訓練與上課時間。

來自埃及的Omer Ahmed Mohamed Ismail與哈薩克斯坦Khrissidi Viktoria都獲得了一帶一路獎學金。他們分別是城市大學機械工程學系博士與香港大學理學士。還有展毅獎學金獲得者文莉珊，是來自都會大學的心理學榮譽社會科學學士。文表示自己有眼疾，因此在學習上也給自己帶來了很大的困難；但她在後續學習上也盡力靠聽來追上自己的學業。