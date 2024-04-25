YouTube十片淫審處暫定Ⅱ級不雅　被指評級執法監察不力

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube色情影片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）分別於4月12日及19日致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉及投訴，雖然涉及大量裸露或性器官大特寫的片段，但經電影報刊辦呈交淫褻物品審裁處後，結果淫審處今日(25日)公告，10條片僅暫定類別屬第Ⅱ類物品（不雅物品），其中一條影片有3段涉及裸女徒手挖人心的血腥片段須刪去。淫審處再度視「肉」無睹，無影片評為第Ⅲ類，一律禁止發布的淫褻物品，性器官任睇、陰部大特寫及動作淫穢均可「過骨」，再度引起各界非議，質疑淫審處、警方及立法會均漠視問題，亂評級、執法及監察不力。

東方4月12日第11度檢舉的5段色情影片，均被暫定類別屬第Ⅱ類物品，第一條影片是大膽的婚紗照，一名赤裸新娘，騷首弄姿，胸部及陰部均無打格。第二條影片是赤裸女子在舞台上玩火，用火棒掃勻身體各處，全程無打格，又不時張開大腿展示陰部。第3條影片是裸體電視節目，片中男女演員均赤身露體，胸部、陰部及陽具任睇。第4條片是火辣性感的汽車模特兒拍攝個人照。最後第5條影片是女子在躺在地上結合繪畫的編舞，胸部及陰部均無打格，更張開大腿展示陰部。東網記者再度檢視有關片段時，發現其中赤裸新娘及汽車模特兒等2條影片已無法播放影片，顯示由於與這部影片關聯的YouTube帳戶已遭停權，因此無法播放這部影片

此外，東方4月19日第12度檢舉的5條影片，同樣被暫定類別屬第Ⅱ類物品。第1條影片是一名渾身血漬及泥濘的赤裸金髮女郎躺在膠袋上，胸部及陰部均無打格，心臟傷口滿是血，她逃避男子追殺，變回人魚後徒手取出男人的心臟。第2條影片是日本整形診所展示接受小陰唇縮小手術的效果，而第3條影片亦是介紹陰唇整形術的成果，均有大特寫陰部。第4條影片是裸體女舞蹈員在鏡頭前隨音樂跳舞，胸部及陰部均無打格。最後第5條影片是一名女子對着鏡頭洗澡搔首弄姿，用肥皂泡在胸部打轉，又對鏡頭狂扭臀部，意識淫穢。其中第1條裸女取心臟影片，列明有3個片段須予以刪去。

根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第Ⅲ類的物品（只在暫定類別下經評定者除外），加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬港元及監禁3年。而發布第Ⅱ類物品的罰則，首次定罪，可處罰款40萬港元及監禁1年，第2次或其後定罪，可處罰款80萬港元及監禁1年。