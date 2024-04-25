女子承認藉訛稱遇交通意外　詐騙社署及保險公司53萬候判

女被告今在東區法院認罪，准保釋候判。

廉政公署早前起訴一對夫婦及其親友，指他們涉嫌訛稱遇上交通意外受傷，詐騙社會福利署(社署)發放交通意外傷亡援助，並涉詐騙保險公司的賠償。涉案妻子今日(25日)在東區裁判法院承認詐騙社署及三間保險公司共約53萬港元。

涉案40歲女被告莊小方，美容顧問，於2宗案件承認共5項罪名，即2項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條；及3項串謀詐騙罪，違反普通法。主任裁判官徐綺薇將案押後至7月25日再訊，期間莊小方獲准保釋。

案情透露，社署的交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供即時經濟援助，申請人須向社署提交申請表及病假證明書等文件。

莊小方於案發時受僱於一間化妝品公司，並分別向友邦保險(國際)有限公司、保誠保險有限公司及富衛人壽保險(百慕達)有限公司投購多份醫療及意外保單。

於2020年7月至2022年9月期間，莊小方2次向社署申請交通意外傷亡援助，並報稱自己在2宗交通意外中受傷；她又就其中1宗交通意外，向該3間保險公司申請保險賠償。

社署其後向莊小方批出2筆交通意外傷亡援助共約30萬港元，而上述3間保險公司則向她發放3筆醫療賠償共逾23萬港元。

廉署早前就有關申索接獲貪污投訴遂展開調查，發現莊小方在向社署及該3間保險公司提出相關申請時，不但提交虛假的病假證明書，又訛稱自己是家庭主婦及沒有工作收入，以及沒有就該等交通意外向其他保險公司提出申索。

莊小方丈夫楊炳威，41歲，兼職廚師，早前亦被控以1項欺詐罪。他今日在東區裁判法院否認控罪，案件訂於7月25日再提訊。

另一名被告是莊小方胞姊的伴侶陳學仁，45歲，無業，被控1項欺詐罪及6項串謀詐騙罪。他於本年3月8日未有到法院出庭應訊，東區裁判法院遂於同日向他發出拘捕令。

案件編號:ESCC2671/2023