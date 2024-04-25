搜新界物流倉庫揭音箱運毒　監控遞送拘兩男　檢K仔等260萬元毒品

海關毒品調查科根據情報分析及深入調查後，鎖定一個位於新界的物流倉庫，懷疑藏有毒品。上周六(20日)，關員採取執法行動，突擊搜查該個目標物流倉庫，並從一板共16箱貨物當中，揭發其中4箱家庭用品各放有一個音箱，內藏共重約5.6公斤的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，估計市值約250萬港元。

經跟進調查後，海關昨日(24日)在葵涌區展開監控遞送行動，並且拘捕2名前來收貨的本地男子(18歲和22歲)。關員其後押同其中一名男子到他於附近租住的單位搜屋，再在單位內檢獲約120克懷疑霹靂可卡因、約10克懷疑K仔和一批毒品包裝工具，毒品估值約10萬港元。

2名被捕人士分別報稱無業和地盤工人，他們已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，其中22歲男子則被加控多一項「販運危險藥物」罪，2人將於明日(26日)在西九龍裁判法院提堂。

調查人員表示，販毒集團為了減低被偵查的機會，利用大量的正當貨物掩飾當中的毒品，或者精心設計五花八門的收藏手法，試圖魚目混珠，但在海關仔細觀察及高端儀器協助下，一概無所遁影。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。