汽總強烈反對城巴引入外勞司機　批影響士氣促改善本地薪酬待遇

城巴昨(24日)獲當局批准輸入20名內地車長，駕駛非專營巴士路線。汽車交通運輸業總工會今日(25日)召開記者會表示，強烈反對城巴透過非專營巴士牌照引進外勞，指事件令員工感到憂心，亦有員工近年被資方削減薪酬和福利，影響士氣，不利於挽留和吸引人才，要求改善現職員工薪酬福利及工作條件。

工會表示，過去已多番促請政府採取保障本地勞工優先就業的政策，批評當局對廣大職業司機的期望置若罔聞，亦沒有採取合理方法解決行業人手短缺問題；近年行業面對資方以諸多藉口來壓低薪酬待遇。批准巴士公司輸入外勞，只會造成更多人不願投身到運輸行業，形成惡性循環。工會又指，據初步了解，除了城巴，其他專營巴士公司亦有透過同樣方式申請輸入外勞，人數更超越城巴。

議員陸頌雄批評當局做法如同玩「文字遊戲」、「擦邊球」，即使做法無違反輸入外勞的明文規定，但與以往承諾專營巴士公司不會輸入外勞的說法有衝突。他續指，非專營巴士司機並非不夠人，擔心是次做法會打開缺口，變成慣例，希望政府嚴格把關，所有涉及專利巴士輸入外勞申請，絕對不應該批准。