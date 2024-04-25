HER2陽性乳癌患者收入大減70%　專家籲新藥納資助

乳癌是本港女性頭號癌症，2021年有逾5,000宗新症，當中HER2陽性乳癌侵略性較高。有組織調查顯示，57%確診前有工作的患者需改變工作或工作模式，收入平均大減70%，其中35%更需辭工。組織指，相關研究證明新一代藥物可延長無惡化存活期逾3倍，呼籲當局加快將藥物納入安全網，與國際指引看齊，讓HER2陽性乳癌患者獲得更適切治療。

根據醫管局癌症資料統計中心數據，本港2021年錄得5,565宗女性乳癌新症、791名患者死亡，比1993年分別大增3.8倍及1.5倍。其中HER2陽性乳癌較惡性，HER2控制細胞生長，患者癌細胞表面正正有過多HER2受體，導致癌細胞快速生長，因此侵略性高、擴散速度快，約有20%患者屬於HER2陽性乳癌。

全球華人乳癌組織聯盟於上月28日至本月12日，訪問136名HER2陽性乳癌患者，受訪者確診平均年齡為51歲，75%患癌前為在職人士、54%是家庭主要收入來源，分別45%及41%需要供養父母及子女。調查顯示，僅40%受訪者患癌後仍然在職，數字較患癌前下跌47%，當中全職工作由63%下跌至24%；57%患癌前有工作的受訪者需要改變工作或工作模式，當中77%因而收入減少，平均減少70%，35%更要辭工，主要因為需經常接受治療或進出醫院。調查亦揭示，72%受訪者積極接受治療，74%表示若病情受控希望繼續工作。

中大醫學院臨床腫瘤學專業應用教授（禮任）鄭志堅表示，HER2陽性乳癌容易對化療產生抗藥性，一旦擴散患者預後會更差。現時醫管局藥物名冊已引入第一代抗體藥物結合體（ADC）藥物，用作二線治療，療效比標靶及化療組合更理想，鄭志堅指，近年ADC藥物再取得突破，第二代藥物有連鎖抗腫瘤作用（bystander effect），殺死目標HER2癌細胞後能繼續攻擊鄰近其他癌細胞，療效進一步提升，並引述一項2022年發表的國際第三期大型臨床研究，顯示第二代ADC藥物無惡化存活期達28.8個月，較第一代6.8個月延長3.2倍，腫瘤完全緩解比率及反應率亦上升逾1倍。

鄭志堅又指，根據美國國家綜合癌症網絡（NCCN）及歐洲腫瘤學學會（ESMO）最新治療指引，均建議新一代ADC藥物作為擴散性HER2型乳癌二線治療的新標準，呼籲當局將其納入藥物安全網，基於安全網「患者藥費分擔」機制，患者病情穩定後有機會重返職場或參與社會服務，或有能力分擔藥費、貢獻家庭及社會，達致3贏。