超市「堂食」定義被指改口風　環保署稱預先包裝食物屬外賣

有日式連鎖超市近日將堂食的壽司改以紙盒盛載，被戲言「壽司盲盒」。環境保護署昨日表示，超市售賣包裝食品仍可用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司。不過，說法被指與早前向零售服務業界簡介時，對在超市範圍進食包裝壽司是否屬「外賣」的詮釋有異。環保署再解釋是視乎超市銷售食品的模式而定，例如是否已預先包裝及放在貨架上銷售，重申並沒「改口風」。

首階段管制即棄膠餐具實施下，食肆堂食要「全走」，不能再向堂食客人提供塑膠容器、膠蓋及餐具。連鎖超市DON DON DONKI近日將透明壽司盒改用密實紙盒，供堂食客人選購，引起食客、網民熱議。環保署昨在「大嘥鬼」專頁表示，以零售業務為主的超市售賣包裝食品的情況與餐廳外賣一樣，因此超市仍然可以用膠盒和膠蓋盛載外賣壽司

不過，環保署被揭在今年2月向零售業界培訓的簡報中，其中一個場景正是在「熟食部售賣食物，供客人在超級市場內用餐區進食」，並指此屬「堂食」規管，不可提供全部9類即棄膠餐具。署方今日回應指，超市、百貨公司等以零售為主的業務場所會銷售已預先包裝食物(例如盒裝壽司、三文治)，並放在貨架上供選購，並便利顧客將該貨品帶離。一般視作外賣，顧客在甚麼地方進食，並無關係。

可是，若商場／大型百貨公司內的美食廣場或熟食部內，按顧客下單而即時製備和提供食物(例如炒粉麵)，而處所內有用餐區供顧客堂食，業務模式與餐廳無異之下，便須遵守堂食餐具的管制。至於若美食廣場預先包裝食物並放在貨架上銷售，同樣視作外賣，也可使用膠食物盒包裝。署方重申上述情況與早前在零售服務業界培訓講座中有關超級市場情況的講解內容一致。