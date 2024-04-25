季節性流感活躍程度仍處於高水平　中心料未來數周錄爆發和重症

衞生署衞生防護中心今日(25日)表示，香港自今年1月初踏入冬季流感季節，截至本月20日的一周，最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度持續處於高水平，又發現本次流感季節的主流病毒株從甲型(H3)逐漸轉變為甲型(H1)，相信流感季節會持續一段時間，未來數周亦可能會錄得更多爆發和重症的個案。

最新監測數據顯示，檢測出的流感病毒甲型(H1)流感約佔83%，與今年1月至3月期間主要流行的甲型(H3)病毒流感有所轉變。公立醫院流感入院率維持於高水平，每1萬人就有0.69宗；而衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒確診百分比為9.76%，同樣處於高水平。截至上周六(20日)的一周內錄得29宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，對比4月上旬每周錄得約10宗顯著上升。此外，今個流感季節共錄得20宗兒童流感相關的嚴重併發症/死亡個案，包括兩宗死亡個案。有關個案當中，75%已知未曾接種本年度季節性流感疫苗。

有關其他呼吸道病原體，兒童方面，截至上周六的監測數據顯示，呼吸道病原體繼續以鼻病毒／腸病毒最為活躍，佔醫管局收集的兒童呼吸道樣本22%；其次活躍的為腺病毒，佔8.6%。同時，根據醫管局的數字，兒童肺炎支原體感染的樣本確診比率已由兩個月前約5%上升至現時的8%。呼吸道合胞病毒、人類偏肺病毒、副流感病毒等其他呼吸道病原體確診比率分別為6.7%、5.5%及3.5%。

由去年9月開展23/24年度季節性流感疫苗接種計劃至今，防護中心指共接種超過184萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增加約20%。在高風險群組中，特別是長者和兒童，本年度流感疫苗的接種率與往年相比亦有顯着增加。現時，6個月至未滿18歲的兒童接種了約534,100劑流感疫苗，整體疫苗覆蓋率達52.5%。安老院舍透過到診醫生的外展接種服務，已有逾81%的院友接種了疫苗，而長者的整體疫苗接種劑數亦較去年同期增加15%，長者疫苗覆蓋率已達50.8%。