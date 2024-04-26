東方日報A1：首季2萬間撤註冊　中小企倒閉潮爆發

疫後經濟未復甦，「吉舖」處處。立法會一連兩日就《2024年撥款條例草案》，亦即2024/25年度《財政預算案》進行二讀辯論，多名議員關注中小企營商困難，提及不少中小企反映生意額不斷萎縮，做生意較疫情期間更難，社交平台「店舖執笠關注組」早前受到全城關注，又指首季已有逾兩萬公司註冊撤銷，在經濟前景不明及消費疲弱下，擔心未來有更多中小企結業，呼籲政府予以援助。另外，面對中產負擔大，有議員亦促提高年金及強積金自願供款扣稅方案，由共用扣稅額改為各享6萬元扣稅。

會計界議員黃俊碩在會上指很多傳統生意，生意額均在不斷萎縮之中，有生意的就不夠人手做，想請人又未必請到，想加人工請人，成本又未必可以支持，故不少中小企面對今時今日經濟前景不明朗、新消費模式等，真的是做到意興闌珊，甚至現在經營較疫情時困難得多，好多更是在無奈之下選擇結業。他又指早前社交媒體有關於「店舖結業」的關注組令到全城關注，中小企整體經營情況是艱難以及值得大家關心。

近期不少中小企倒閉，他指2024年第一季度有超過兩萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成，而同期公司清盤呈請的數字亦顯著上升，擔心在環球息口高企、經濟前景不明及本地消費疲弱之下，未來會有更多中小企捱不住，所以希望政府能夠提供更多稅務優惠政策，以及監管機構能夠經常提醒金融機構，應該全盤審視中小企未來的規劃或發展前景，評估其持續經營能力，延長貸款或者調整利率等，盡量不要Call Loan（銀行追討貸款），這才是對中小企提供最實質的支持。不過，他認為要全面扶持中小企，最重要還是鞏固香港國際金融中心及人民幣離岸中心的優勢，拓展不同金融範疇的新領域，讓金融帶動經濟、讓經濟推動民生。

另一議員尚海龍亦提及一個名為「全港店舖執笠結業消息關注組」的群組在短時間獲得不少追蹤，不少舖頭執笠，早前亦有報道指香港國際航運中心地位正在急劇退化，他指碼頭交易確實減少，認為當局應該掌握客觀數字，掌握正確的資料和數據。他又提及香港作為國際金融中心，但新股數目少，建議當局優化首次招股的措施；並增加來港遊客，以做到雙向來往，包括讓更多內地城市可以來港、增加逗留的日子以及擴大免稅額等。他希望當局應要求15個政策局都必須採購本地創科產業，「幫助一張單比援助更有效」，另要求當局開設特別首長級職位時，必須提升到3位司長才能提交建議。

對於外界有意見批評預算案沒有顧及中產，保險界議員陳健波指2019年至2023年間，業界共銷售超過20萬張延期年金保單，涉及超過188億元的年度化保費，平均每張保單超過7萬元，顯示計劃受到市民歡迎，現時年金保費及強積金自願供款的扣稅額是共用，建議兩項款項的扣稅額應分開計算，各自可享有6萬元扣稅額。他說，已多次提議提高年金及強積金自願供款扣稅方案，認為可協助中產得到稅務寬減，並減輕政府醫療負擔。

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